Porto Alegre e Beira-Rio trabalham para receber maior número de jogos da Copa do Mundo Feminina: "Quem sabe uma semifinal"

O Beira-Rio mudou suas cores para ser anunciado como sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Porto Alegre será uma das oito cidades que receberão o torneio entre 24 de junho e 25 de julho.

Com a casa do Inter iluminada em verde e amarelo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um português macarrônico, apareceu em vídeo em um dos telões do estádio para confirmar a presença da capital gaúcha no evento que ocorrerá em dois anos.

No centro do gramado, diversos entes esportivos e políticos aplaudiram o anuncio antes de os envolvidos falarem oficialmente sobre a escolha. Participaram o governador Eduardo Leite, o prefeito Sebastião Melo, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol e o presidente do Inter Alessandro Barcelos.

A solenidade foi desprovida de pompa e circunstância. Um telefonema da Fifa no começo da tarde desta quarta-feira (7) comunicou os envolvidos da escolha e o evento precisou ser organizado com celeridade.

Ainda não há definição da quantidade partidas a serem disputadas no Beira-Rio. O desejo é superar o número de partidas na Copa do Mundo Masculina de 2014, quando foram disputados cinco jogos, um deles de oitavas de final. O desejo é receber ao menos uma das quartas de final e, "quem sabe, uma semifinal".

Beira-Rio receberá terceira Copa

Será a terceira vez que um Mundial de futebol ocorrerá no Brasil, tendo Porto Alegre como sede e a casa colorada como palco. Em 1950 nos Eucaliptos e em 2014 no Beira-Rio.

— É orgulho para o Internacional, depois de tudo o que passamos neste Estado com a enchente no ano passado. É o único clube do Brasil que sediará três Copas do Mundo. Vamos comemorar e trabalhar muito para ter uma entrega maravilhosa — destacou Barcelos.

O Beira-Rio terá sua capacidade reduzida para o evento. A área onde fica a Popular terá de receber cadeiras.

A enchente também pautou fala do governador Eduardo Leite. Ele disse ser simbólico o anúncio ser feito um ano após as enchentes de 2024.

— É simbólico e emblemático. Estamos aqui em um local que foi impactado celebrando um anúncio para o futuro. Isso é sinônimo de confiança na capacidade de recuperação do Rio Grande — afirmou.

Leite não será mais governador quando a Copa for realizada, mas Melo seguirá no seu cargo até lá. Como vice-prefeito, ele participou do de parte da caminhada de Porto Alegre pare receber a Copa de 2014.

Para a cidade se preparar, ele criou a secretaria extraordinária da Copa do Mundo. A pasta será comandada por Débora Garcia.

— Nos sentimos honrados e preparados para o evento. Para o turismo, é muito importante, a Copa sempre movimenta (a cidade). Sabendo que temos o caderno de encargos e que fomentar o futebol feminino.

Melo revelou que o caderno de encargos é bem menor daquele para a Copa de 2014. Também contou que ao se candidatar, apontou Beira-Rio e Arena como possíveis locais para jogos. Segundo Barcelos, a escolha da Fifa pelo estádio colorado foi estritamente técnica.

Hocsman destacou que além da enchente, o povo e o futebol gaúchos foram atingidos recentemente pela pandemia.

— É uma honra imensa. Passamos por pandemia e enchente. É uma alegria depois de tudo que o passamos, podemos através do futebol trazer uma notícia importante. A Federação vai trabalhar para elevar cada vez mais o nome do futebol gaúcho.