A diretoria do Guarani não se empolgou com a primeira reunião com o técnico Allan Aal sobre renovação de contrato. Os termos colocados não agradaram o treinador, que postergou uma tomada de decisão. O clube, que vê um acerto mais distante, começa a traçar novas possibilidades no mercado, visando a nova realidade com o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro.