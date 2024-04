Quase toda a manhã de terça-feira (16) foi dedicada à cobertura da movimentação da torcida de Matteus, finalista do BBB 24 ao lado de Davi e Isabelle, no Alegrete. A primeira parada da nossa equipe, para os flashes ao vivo nos programas Encontro e Mais Você, foi na casa da avó do gaúcho, Dona Neuza, 81 anos, um poço de gentileza, simplicidade e simpatia.