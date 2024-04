O gaúcho Matteus é finalista do BBB 24, juntamente com Davi e Isabelle, e, nesta terça-feira (16), diretamente do Alegrete, cidade natal do participante, eu e Neto Fagundes vamos mostrar toda a festa e a mobilização da cidade para torcer pelo alegretense, com flashes ao vivo para todo o Rio Grande do Sul na programação da RBS TV, até a hora da grande final.