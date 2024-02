Além de compositor e folclorista, Antonio Augusto Fagundes (1934-2015), conhecido como Nico, atuava como advogado em Porto Alegre no começo dos anos 1980. Foi quando um colega de trabalho com uma causa a defender no Interior o indagou maliciosamente: "Nico, onde é que fica o Alegrete?". Natural do município da Fronteira Oeste, ele filosofou: "Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração". Mais de 40 anos depois, esse caminho continua sendo repetido.