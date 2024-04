A grande final do BBB 24, que ocorre na noite desta terça-feira (16), mobiliza as torcidas dos finalistas de Davi, Isabelle e do gaúcho Matteus. Depois de participar do Encontro, apresentado por Patrícia Poeta, o músico Neto Fagundes entrou ao vivo mais uma vez, agora no Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.