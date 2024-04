O gaúcho Matteus entrou no BBB 24 com um sonho: comprar uma casa nova para a avó, dona Neuza, 81 anos. E ele nem vai precisar usar o dinheiro que ganhou como vice-campeão do programa para isso: oito empresas de Alegrete, sua cidade natal que virou apelido no reality, fizeram uma vaquinha para garantir um novo lar para a família do jovem.