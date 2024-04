Em entrevista ao Fantástico deste domingo (21), o campeão do BBB 24, Davi, comentou o relacionamento amoroso com Mani Rego. Dentro da casa, ele afirmava que ela era sua companheira e esposa. No entanto, em sua primeira entrevista fora do reality, ele disse que os dois ainda estão se conhecendo. A declaração fez crescer entre os internautas a especulação sobre um possível término.