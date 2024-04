Davi, o campeão do Big Brother Brasil 24, movimentou as ruas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ao participar do quadro O Domingão Tá Vendo BBB, apresentado pelo humorista Diogo Defante, no Domingão com Huck. A atração foi ao ar neste domingo (21) e mostrou o baiano sendo amplamente saudado nas ruas da cidade, em um de seus primeiros contatos com o público desde que deixou o confinamento.