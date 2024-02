Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do BBB 24, com 84,86% dos votos. O comissário de voo disputou a permanência na casa com a dupla de amigos Isabelle e Davi. Após a saída do reality, o participante participou do Bate-papo BBB, com Thais Fersoza e Ed Gama, no qual assistiu a diversas cenas do programa e também descobriu o que significa "calabreso", termo que gerou polêmica no programa.