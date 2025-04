Jovem sequestrado em Tramandaí é encontrado morto em Cidreira

O homem que havia sido sequestrado em Tramandaí foi encontrado morto nesta quinta-feira (3) em Cidreira, no Litoral Norte. Conforme a Polícia Civil, o corpo de Alexandre Ossoski, 24 anos , foi localizado enterrado na área rural do município.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado. Ossoski foi sequestrado quando estava em casa, no bairro Parque dos Presidentes, na madrugada de terça-feira (1º).

Na mesma noite, três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime . Os suspeitos estavam em Capão Novo.

Prisões

Segundo o delegado Alexandre Souza, os presos são vinculados a uma facção que atua no Litoral. Ainda de acordo com Souza, a vítima não tinha ligação com o crime organizado nem antecedentes criminais.