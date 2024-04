Alegrete se transformou em uma grande festa gaudéria neste sábado (20) para receber o seu cidadão mais ilustre: Matteus Amaral, o vice-campeão do Big Brother Brasil 24. Para comemorar a participação do gaúcho no reality show, reuniram-se nada menos que 10 mil admiradores no município da Fronteira Oeste, de acordo com estimativa dos organizadores do evento.