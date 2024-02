Como já previam as enquetes, Juninho foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira (6). Após deixar o programa, o motoboy, que pertencia ao grupo pipoca e disputou o paredão com Alane, Beatriz e Isabelle, conversou com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama no Bate-Papo BBB.