Viola (Gabz) em "Mania de Você". Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta quarta-feira (15).

Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Viola finge para Mavi que perdeu parte de sua memória. Mércia confessa a Luma que desconfia da sociedade com os canadenses. Mavi esconde de Mércia que Viola está viva, mas conta a verdade para Luma. Volney alerta Viola sobre o monitoramento de Mavi. Fátima desconfia de Leidi. Bela se surpreende com o assédio de Lorena. Mércia comenta com Volney sua impressão de que Mavi esconde algo. Luma decide encontrar Viola.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Maristela e Juliano se desesperam. Basílio tem a chance de se redimir com Beatriz. Basílio pede perdão a Beto. Ulisses pede que Vinícius deixe o boliche. Edu pede que Anita deixe que ele namore Celeste às escondidas. Juliano vela o sono de Clarice. Carmem chega ao Rio de Janeiro. Raimundo vê Celeste beijando Edu. Celeste pede para morar com Teresa. Maristela e Juliano fazem uma contraproposta para Zélia.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Cacá dá um prazo para Jão responder a sua chantagem. Doralice expulsa Ana Lúcia de sua casa. Rosana discute com Edson. Jão censura Sidney por se aliar a Lucas para atrapalhar Cida e Alberto. Miranda minimiza a reclamação de Nando de dores na cabeça. Rodolfo conta para Yuki sobre sua relação com Belisa. Roxelle recrimina o comportamento de Sebastian. Madalena revela para Cida sobre o trabalho de Cacá. Jão revela a Madalena sobre a chantagem de Cacá.

Força de Mulher - Record, 21h

Após anos de dor, separação e batalhas travadas, o destino, mais uma vez, cruzou os caminhos de Bahar e Sarp. Com pressa para ir embora, Sarp alerta a mulher e diz que ela e as crianças estão sendo alvo de pessoas muito perigosas. Arrasada, Bahar tenta assimilar tudo o que aconteceu. Sirin não se conforma que Sarp procurou Bahar. Sirin faz uma proposta para ricaça e tenta se aliar a ela com objetivo de separar Bahar de Sarp.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min