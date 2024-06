O dia 27 de junho de 1999 está eternizado nos corações e lembranças alviverdes. No Maracanã, o emblemático palco do futebol mundial, com mais de 100 mil torcedores, o Juventude sagrou-se campeão da Copa do Brasil em cima do Botafogo. Uma conquista que será sempre comemorada e lembrada. Nesta quinta-feira (27), 25 anos são comemorados.