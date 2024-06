"Uma vitória daquelas que fica na memória", afirma vice de futebol do Juventude

A vitória sobre o Flamengo, de virada, na noite de quarta-feira é daquelas que o torcedor irá guardar na memória. No dia 26 de junho de 2024, o Juventude derrotou o time carioca no retorno de Tite a Caxias do Sul depois da Copa do Mundo de 2022. Mais de 12 mil torcedores presenciaram a grande atuação da equipe diante de um adversário milionário. A vitória por 2 a 1 veio um dia antes da data em que o Papo celebra a conquista da Copa do Brasil de 1999, no Maracanã, contra o Botafogo. Após a vitória, o vice de futebol alviverde enalteceu quem encarou uma temperatura inferior aos de 10 ºC para ver o time.