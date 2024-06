O Juventude teve uma vitória importante contra o Flamengo na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe do técnico Roger Machado venceu, de virada, a equipe de Tite pelo placar de 2 a 1. Os gols do Alviverde foram de Lucas Barbosa e Mandaca, aos 42 minutos da etapa final.