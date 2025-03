Os cinco atletas que retornam do departamento médico para reforçar o Juventude no Brasileirão

Rodrigo Sam não atua desde novembro do ano passado. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Durante o mês de março, o grupo de jogadores do Juventude ganhou um novo período de preparação com os treinos acontecendo no CT alviverde. Sem jogos oficiais até a estreia no Brasileirão diante do Vitória, no fim do mês, a equipe de Fábio Matias intensifica os trabalhos. Na quinta-feira (6), as atividades ocorreram em dois turnos.

A intertemporada que o Verdão ganhou será útil para a recuperação de cinco atletas. Enquanto a direção busca reforços para colocar à disposição do técnico Fábio Matias, do departamento médico o treinador contará com alguns jogadores que sequer entraram em campo no Estadual e na Copa do Brasil. São os casos do zagueiro Rodrigo Sam e dos meio-campistas Peixoto e Caíque.

Desses, quem retorna primeiro é o defensor. Sam passou por uma cirurgia em dezembro para tratar de uma lesão no púbis. Ele já participa dos treinos com bola e estará à disposição para encarar o Vitória.

Caíque está na transição física e voltará em breve. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Já Caíque e Peixoto sofreram a mesma lesão de LCA (Ligamento Cruzado Anterior) no ano passado e a expectativa é de que ambos fiquem à disposição de Matias no final de abril. Eles estão na transição física.

Quem retorna gradativamente aos treinos e também vai reforçar a equipe para a partida de estreia na Série A são o zagueiro Wilker Ángel e o centroavante Gilberto. Ambos se recuperam de lesões na coxa.

O venezuelano entrou em campo em apenas três partidas pelo Campeonato Gaúcho, diante de Guarany-Ba, Caxias e Grêmio. Já Gilberto teve um período menor de jogos. O centroavante atuou na estreia alviverde no Estadual, quando marcou os dois gols da vitória sobre o Ypiranga, e saiu de campo no final do primeiro tempo na partida seguinte, frente ao Inter, no Beira-Rio.

Últimos jogos:

Rodrigo Sam - 09/11/2024 - Juventude 2x1 Bahia (Brasileirão) - saiu no intervalo;

Caíque - 1º/08/2020 - Juventude 3x2 Fluminense (Copa do Brasil) - saiu no intervalo;

Daniel Peixoto - 04/07/2024 - Bahia 2x0 Juventude ( Brasileirão) - entrou aos 33 minutos do segundo tempo;

Wilker Ángel - 05/02/2025 - Juventude 2x0 Grêmio (Gauchão) - saiu aos 31 minutos do primeiro tempo;

Gilberto - 25/01/2025 (Gauchão) - Inter 2x0 Juventude - saiu aos 42 minutos do primeiro tempo.