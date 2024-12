Polícia Civil prende novamente padre investigado por suspeita de estupro de vulnerável em Guaíba e em Porto Alegre

No dia 28, ele havia sido preso em flagrante por suspeita de armazenar pornografia infantil em casa, mas acabou solto depois de passar por audiência de custódia. Com a repercussão do caso, uma jovem procurou a polícia na Capital para contar ter sofrido estupro de vulnerável quando tinha 13 anos, em 2020. A partir dos dois casos, a polícia fez o pedido de prisão, que foi deferido pela Justiça de Guaíba.