Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão ocorreu após a identificação de um mandado de prisão em aberto expedido pela Segunda Vara Criminal de Divinópolis. As informações são do g1.

"A passageira relatou que havia acabado de chegar no aeroporto e estava se deslocando para o município de Divinópolis", informou a corporação.

Após a identificação do mandado, ela foi conduzida ao Plantão da Polícia Judiciária em Betim para as providências cabíveis.

Acusações

De acordo com a Polícia Civil, as investigações, que resultaram em mais de 30 vítimas e 21 boletins de ocorrência , revelaram que Emma usava suas plataformas digitais para cometer crimes contra a honra, além de ameaças e discriminação religiosa .

As ações, ainda segundo as apurações, impactaram diretamente as vidas pessoais e profissionais das vítimas.