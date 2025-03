XP classifica como "falsas" alegações de consultoria americana de que estaria operando suposto esquema de pirâmide financeira

Alegação de suposto esquema agitou o mercado financeiro nesta quarta-feira (12). freeman83 / stock.adobe.com

O jornalista Mathias Boni colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A XP, uma das maiores assessorias de investimentos do Brasil, fundada em Porto Alegre, foi apontada nesta quarta-feira (12) pela casa de análises norte-americana Grizzly Research de operar um suposto "esquema Ponzi" — comparável a uma pirâmide financeira. A empresa brasileira nega as acusações, e afirma que tomará "todas as medidas legais cabíveis contra a Grizzly Research".

"A XP tomou conhecimento de informações falsas, incorretas e imprecisas divulgadas recentemente pela Grizzly Research e reforça seu comprometimento com a ética, a transparência, a conformidade regulatória, a governança e o cumprimento da lei", reforça a empresa em nota publicada também nesta quarta-feira.

Em um relatório publicado em seu website, a Grizzly Research afirma, em tradução livre, que "nossa pesquisa revela que a empresa (XP) está executando um massivo esquema Ponzi, facilitado por certas vendas de derivativos para clientes de varejo, que são canalizadas através de fundos especiais e representadas de forma distorcida como lucros de trading proprietário".

A Grizzly, que afirma ter depoimentos de ex-funcionários da XP, chega a comparar o suposto esquema com as ações de Bernard Madoff, conhecido por operar um dos maiores esquemas de pirâmide financeira da história.

Na nota que publicou como resposta às acusações, a XP afirma que "reitera seu compromisso com a integridade e a confiança de seus clientes, parceiros e acionistas, e continuará a operar com os mais altos padrões de ética e transparência no mercado financeiro".

As ações da XP tiveram queda de 5,98% na bolsa nesta quarta-feira, sendo negociadas a R$ 81,95.

Veja a nota da XP

"A XP tomou conhecimento de informações falsas, incorretas e imprecisas divulgadas recentemente pela Grizzly Research e reforça seu comprometimento com a ética, a transparência, a conformidade regulatória, a governança e o cumprimento da lei.

A companhia cumpre com a lei e segue todas as normas estabelecidas por órgãos reguladores, como CVM, SEC, Banco Central, dentre outros, e tem suas operações auditadas regularmente por instituições independentes.

Serão tomadas todas as medidas legais cabíveis contra a Grizzly Research.

A XP reitera seu compromisso com a integridade e a confiança de seus clientes, parceiros e acionistas, e continuará a operar com os mais altos padrões de ética e transparência no mercado financeiro."