Dólar cruza nível de R$ 5,80 para baixo, mas volta por tarifas de Trump contra aço

Um dado de preços nos Estados Unidos veio abaixo do esperado pelo mercado, aliviando parte do temor inflacionário que envolve a economia americana .

Havia potencial de o movimento provocar uma queda mais acentuada do dólar , uma vez que, com a redução do ritmo da inflação, o Fed (Federal Reserve, banco central americano) tende a cortar o juro básico por lá , atraindo investidores para o Brasil.

No entanto, a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , segue pressionado a moeda americana. Nesta quarta-feira, entraram em vigor tarifas de importação de 25% sobre todos os produtos de aço e alumínio que chegam aos país.

As tarifas de 25% sobre as importações de aço devem levar a uma queda de 11,27% nas exportações brasileiras de metais ferrosos, perda equivalente a US$ 1,5 bilhão. A estimativa é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que considera o impacto "insignificante".