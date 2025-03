Gigante nacional e empresa gaúcha vão ajudar a recuperar 500 moradias atingidas pela enchente

O jornalista Mathias Boni colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Mesmo passados 10 meses desde a histórica cheia de maio de 2024, o Rio Grande do Sul ainda precisa de ajuda. Uma parceria entre Braskem e Plasbil Revestimentos, de Tapejara, município do norte do Estado, vai resultar na doação de 25 mil metros quadrados de forro de PVC para reconstrução de imóveis afetados pela enchente.