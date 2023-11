A Vulcabras é uma empresa que não nasceu gaúcha: foi fundada há 71 anos em São Paulo, com produção no interior do Estado, em Cabreúva. Mas ganhou "cidadania" ao ser comprada por Pedro Grendene Bartelle, e logo depois, adquiriu um ícone da indústria calçadista local, a Azaleia, de Parobé.