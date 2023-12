Em Gravataí, uma das unidades de uma gigante gaúcha que poucos gaúchos conhecem é quase secreta. Quando a equipe que gravou este episódio (confira os anteriores no final deste texto) chegou, foi saudada com a frase "a gente não recebe muitas visitas". O baixo perfil decorre do fato de que a Fitesa, parte do Grupo Évora, vende seu produto para outras empresas, ou seja, é um negócio B2B (business to business).