Confrontos em província síria de Tartus deixam 17 mortos

Dezessete pessoas morreram, nesta quarta-feira (25), em confrontos na província síria de Tartus, depois que as forças de segurança tentaram deter um funcionário ligado ao ex-presidente deposto Bashar Al Assad, informou uma ONG.

As forças tentaram deter um homem que estava entre "os responsáveis pelos crimes na prisão de Saidnaya", acrescentou o OSDH.

O novo ministro do Interior sírio, Mohamed Abdel Rahman, afirmou, em nota, que "14 membros do ministério foram assassinados e outros 10 ficaram feridos após (...) uma emboscada traiçoeira de remanescentes do regime criminoso" de Assad na província de Tartus.