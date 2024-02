O Ministério da Igualdade Racial (MIR) considera que o caso do motoboy negro detido pela Brigada Militar após ter sido agredido com um canivete em Porto Alegre é um episódio "ilustrativo" do que é o racismo. Em entrevista ao g1 RS, o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo do MIR, Yuri Silva, disse não ser necessário que exista uma ofensa racial para que o caso seja visto como um episódio de racismo.