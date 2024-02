O motoboy Everton Henrique Goandete da Silva, 40 anos, preso no sábado (17), após acionar a Brigada Militar por ter sido ferido a faca durante uma briga no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, será ouvido na tarde desta segunda-feira (19) por integrantes da sindicância aberta pela instituição, que apura a atuação dos PMs e as circunstâncias da abordagem. Silva dará depoimento às 13h, no 9º Batalhão de Polícia Militar (9ºBPM), na Capital, "na condição de vítima".