Virou notícia nacional a prisão do motoboy Everton Henrique Goandete da Silva, 40 anos, feita por PMs no sábado (17), em Porto Alegre. Ele foi atingido superficialmente por um pontaço de faca desferido por um morador do bairro Rio Branco, Sérgio Camargo Kupstaitis, 71 anos, durante uma discussão após ele reclamar da presença constante de motociclistas na calçada em frente ao prédio onde ele reside. Os policiais militares que atenderam a ocorrência prenderam primeiro o motoboy agredido e só depois o agressor, o que causou revolta em pessoas que assistiam e filmavam a cena.