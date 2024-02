Após a prisão de um homem negro, ferido a faca, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, anunciou neste domingo (18) que o Governo federal vai acompanhar a investigação do caso. Pela rede social X (antigo twitter), Almeida afirmou que o caso "demostra, mais uma vez, a forma como o racismo perverte as instituições e, por consequência, seus agentes".