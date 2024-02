Uma mulher suspeita de ataque antissemita contra uma comerciante judia, em Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia, prestou depoimento na manhã de domingo (4), segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado Paulo Henrique de Oliveira, coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, ela foi liberada porque não houve flagrante. Ela é investigada pelos crimes de racismo, injúria, grave ameaça, dano qualificado e tentativa de agressão.