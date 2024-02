Conhecido por seu envolvimento em causas sociais e engajamento com a comunidade de Farroupilha, o ex-secretário da Saúde do município, Valério Pfeifer Lobato, morreu no sábado (3), por complicações de saúde. O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo (4), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.