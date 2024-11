A partir deste domingo (1°), Flores da Cunha começa a programação natalina com a 28ª edicão do Sinos de Natal. A abertura oficial da programação ocorre na Praça da Bandeira, entre as ações estão previstas as tradicionais bênçãos, às 18h45min, o Coro Canarinhos, às 19h, e o Espetáculo Teatral Chegada do Papai Noel, às 20h.