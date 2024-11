A Fundação de Assistência Social (FAS) e a Associação Jesus Senhor, de Caxias, lançam a Campanha de Natal do Programa Apadrinhe nesta quinta-feira (28), às 14h, no Shopping Villagio. A iniciativa, com o slogan Apadrinhe uma cartinha e faça um coração pulsar de alegria, incentiva a adoção de uma das mais de 150 cartinhas escritas por crianças e adolescentes acolhidos nos serviços da FAS.