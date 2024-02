A Brigada Militar abriu sindicância para verificar por que um homem negro, ferido a faca, foi preso por PMs antes do seu agressor. A vítima é o motoboy Éverton Guandeli da Silva, 40 anos, que foi detido e liberado. O fato aconteceu no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, e a filmagem da prisão viralizou nas redes sociais, ensejando inclusive suposições de racismo. O autor do golpe com a faca, um homem branco grisalho, também foi detido, posteriormente.