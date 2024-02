Uma discussão num bairro de classe média alta em Porto Alegre viralizou nas redes neste sábado (17) porque um homem agredido com faca chamou a polícia e acabou detido. Ele é o motoboy Éverton Guandeli da Silva, 40 anos, que é negro e foi atingido levemente, com a arma branca, por um homem branco, grisalho, com quem teve uma discussão. Nas redes sociais há clamor para que o episódio seja investigado por racismo.