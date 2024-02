O secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron, afirmou, nesta segunda-feira (19), que a sindicância que apura a atuação dos policiais militares no caso da prisão do motoboy Everton Henrique Goandete da Silva, 40 anos, ocorrida no último sábado (17), deve ser concluída até 24 de fevereiro.