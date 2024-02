Se os brigadianos já usassem câmeras acopladas à farda, não seria preciso abrir sindicância para saber com precisão os detalhes do episódio ocorrido sábado (17), no Bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Os policiais estão sendo acusados de racismo com base em trechos de vídeos de celular, divulgados nas redes sociais. São cortes que indicam tratamento preconceituoso ao motoboy Everton Henrique Goandete da Silva, 40 anos, que é negro, e foi esfaqueado por um homem branco.