Dois dos policiais militares envolvidos na abordagem a um motoboy que acabou preso, no último sábado (17), foram afastados temporariamente do trabalho nas ruas. A medida segue em vigor enquanto é feita a sindicância da Brigada Militar, que apura possíveis excessos e suposto racismo durante a ocorrência registrada no bairro Rio Branco, em Porto Alegre.