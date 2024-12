Vice-prefeito de Alvorada e mais 31 pessoas são indiciadas por suspeita de desvio de doações a atingidos pela enchente

Ao todo, 32 pessoas foram indiciadas. O inquérito foi concluído na quarta-feira (18). Segundo o delegado Diego Traesel, há mais pessoas que trabalham no Executivo do município entre os suspeitos. Os demais nomes não foram divulgados.

— Donativos eram negados, muitas vezes, para a população que buscava no ginásio. Por outro lado, eram entregues a pessoas não diretamente afetadas, ou pessoas próximas, burlando a destinação final desses itens — explicou Traesel.

Investigação

Conforme o delegado, a investigação que resultou no inquérito foi iniciada ainda em maio, em plena enchente . Foi a partir da observação de policiais civis que ajudavam em pontos de doação e também por meio de denúncias que o esquema foi constatado.

— A gente percebia que as pessoas ficavam nas filas por muito tempo e, em determinado momento, simplesmente eram comunicadas que não havia mais donativo. Ao mesmo tempo, a gente percebia nestes mesmos locais que chegavam com frequência itens encaminhados para doação em razão da calamidade do Estado. Em paralelo a isso também houve denúncias de desvios por parte de pessoas da prefeitura — contextualiza.