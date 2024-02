As primeiras informações levantadas sobre o cenário que levou à morte de uma bebê de um ano no bairro Restinga, no Extremo-Sul de Porto Alegre, fazem a Polícia Civil concluir que a criança já havia sofrido maus-tratos e agressões. Uma das suspeitas é de que a menina possa ter sido vítima, inclusive, de tortura. O padrasto, que era namorado da mãe, foi preso em flagrante por homicídio e estupro de vulnerável.