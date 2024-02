Após a prisão de cinco envolvidos no duplo homicídio registrado no último dia 23, na Ilha das Flores, em Porto Alegre, a Polícia Civil divulgou em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (6), mais informações sobre o caso. Conforme as equipes, o ataque foi motivado por uma desavença entre um grupo criminoso e o dono de um estabelecimento comercial, Valdir dos Santos Pereira, 53 anos, assassinado a mando da facção. A estudante Sarah Silva Domingues, 28 anos, que estava no local fazendo um trabalho para a faculdade no momento do ataque, também foi baleada e morreu. A investigação apurou que nenhuma das duas vítimas tinha ligação com o crime organizado.