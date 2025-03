De apartamento de R$ 83 mil a terreno de R$ 8,1 milhões, prefeitura leiloa 18 imóveis em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (28), a prefeitura de Porto Alegre vai leiloar 18 imóveis, de terrenos a apartamentos, que pertencem ao município. Os lances iniciais partirão do valor de avaliação de cada item. O mais baixo, de R$ 83 mil, é de um apartamento de 40 metros quadrados no bairro Camaquã, na Zona Sul. O condomínio conta com salão de festas, playground e quadras de futebol.

Já o maior lance mínimo, de R$ 8,1 milhões, é para um terreno de 2,1 hectares na Rua Carlos Von Koseritz, no bairro São João. Dentro da área, há um galpão industrial composto por dois pavilhões interligados lateralmente por aberturas em suas paredes internas.

Entre outras ofertas, estão um terreno de R$ 4,9 milhões na Vila Nova e outro, avaliado em R$ 4,6 milhões, no bairro Praia de Belas.

Para quem busca uma oportunidade perto da orla do Guaíba, um apartamento no Centro Histórico está saindo por R$ 113 mil. A residência de 24 metros quadrados fica na Rua Duque de Caxias, no número 312. Contudo, as imagens no site da prefeitura mostram que ele precisa de uma grande reforma.

Os interessados podem conferir a lista completa com todos os imóveis clicando aqui.

Como funciona o leilão

O certame acontecerá às 9h, podendo ser acompanhado em tempo real pelo Portal de Compras Públicas. Se todos os imóveis forem vendidos pelo lance mínimo, a prefeitura deve arrecadar R$ 35,2 milhões. Os valores entram no Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio (Fun-Patrimônio), de onde saem recursos para melhorias em estruturas que pertencem ao município.