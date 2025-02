Palácio do Comércio: primeiro edifício com ar-condicionado central no RS

O Palácio do Comércio é uma das maravilhas dos áureos tempos do centro de Porto Alegre. Inaugurado em 1940, foi o primeiro edifício do Estado com sistema de ar-condicionado central. O terreno entre as avenidas Júlio de Castilhos e Mauá foi doado pela administração municipal à Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

A entidade do comércio da cidade promoveu dois concursos, em 1931 e 1935, em busca do projeto para a nova sede. Ninguém venceu as concorrências, mas duas plantas foram classificadas pela comissão avaliadora. A história da obra é contada no livro Associação Comercial de Porto Alegre: 165 anos, de Suzana Porcello Schilling. O edital estabelecia que "o estilo do edifício deveria ser monumental e sóbrio e com passeio coberto circundado por colunas".

O arquiteto José Lutzenberger (1882-1951) foi contratado para elaborar o projeto arquitetônico, além de fiscalizar e dirigir o andamento da construção. A associação lançou a pedra fundamental em 12 de outubro de 1937. O prédio foi erguido pela construtora Azevedo Moura & Gertum.

O térreo abrigaria a Bolsa de Mercadorias e o Serviço de Telégrafos e Telefones. Os outros andares teriam escritórios, sala de reuniões, biblioteca e estruturas da ACPA, além do restaurante e do salão de eventos com vista privilegiada do Guaíba.

O mobiliário seguiu o estilo do prédio, com apliques e ornamentos. O conforto foi garantido pelos elevadores e pelo ar-condicionado central. O maquinário foi importado dos Estados Unidos.

Getúlio Vargas na inauguração do Palácio do Comércio, em 1940. Arquivo Nacional / Reprodução

Na presidência de Alberto S. Oliveira, a Associação Comercial de Porto Alegre inaugurou o prédio em 14 de novembro de 1940. O presidente da República, Getúlio Vargas, veio do Rio de Janeiro para a concorrida cerimônia. O Diário de Notícias, de Porto Alegre, não poupou elogios a "um dos mais belos edifícios da América do Sul".

O Palácio do Comércio, de arquitetura Art Déco, é composto por térreo, oito andares e terraço. O edifício, que completará 85 anos, abriga ACPA, Federasul, Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS, Restaurante Berna e outras empresas e entidades.

A Associação Comercial de Porto Alegre foi fundada em 14 de fevereiro de 1858.