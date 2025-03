Hamas diz que aceitou nova proposta de mediadores para trégua em Gaza

No primeiro acordo de cessar-fogo, Israel e Hamas liberaram reféns.

Um alto integrante do gabinete político do Hamas disse, neste sábado (29), que o grupo aceitou a nova proposta para um cessar-fogo em Gaza apresentada pelos mediadores e instou Israel a aprová-la também.

"Há dois dias, recebemos uma proposta dos irmãos mediadores de Egito e Catar . A tratamos positivamente e a aprovamos. Esperamos que a ocupação (Israel) não a bloqueie", declarou Khalil al Hayya. "As armas da resistência são uma linha vermelha", complementou.

Outro membro do gabinete político do Hamas, Basem Naim, informou na sexta-feira que tinham ocorrido avanços nas conversas entre o grupo e os mediadores, no momento em que Israel mantém uma intensa ofensiva em Gaza.