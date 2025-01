Reconstrução e resiliência nas estradas

Anunciamos com o governador Eduardo Leite um valor histórico para reconstrução de estradas e pontes atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O investimento, que ultrapassa R$ 1,2 bilhão para diferentes obras e que é realizado com recursos do Funrigs, o Fundo do Plano Rio Grande, vai permitir recuperação de pavimento, cabeceiras e pontes, além de obras de contenção de encostas onde houve deslizamentos de terra.