Governo do Estado deve confirmar investimento de até R$ 200 milhões na Rota do Sol neste semestre

Eduardo Leite proferiu na CIC Caxias a palestra “O Rio Grande do Sul do futuro: perspectivas para 2025”. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou possíveis investimentos na Rota do Sol ainda neste ano. A informação foi dada durante visita a Caxias do Sul nesta quarta-feira (29), ao participar da reunião-almoço (RA) da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias).

Leite disse que há uma previsão de R$ 200 milhões em investimentos de requalificação, recuperação e a resiliência da rodovia que liga a Serra ao Litoral Norte. Mais detalhes devem ser divulgados ainda neste primeiro semestre.

— O que o governo do Estado está fazendo é encaminhar, dentro das obras de reconstrução do Rio Grande do Sul e de resiliência, investimentos para a requalificação, a recuperação e a resiliência desta estrada. Nós já encaminhamos a contratação de 15 lotes de rodovias, com R$ 1,2 bilhão. A Rota do Sol integra o próximo bloco de rodovias que devemos encaminhar a contratação. Estimamos que deva chegar a R$ 200 milhões de investimentos na Rota do Sol, só para essa requalificação. É um valor bastante robusto e isso ainda está carecendo da conclusão dos anteprojetos, para que a gente possa encaminhar a contratação. Espero que aconteça no primeiro semestre deste ano.

A situação da rodovia é uma das preocupações da anfitriã do evento , a CIC Caxias. O presidente da entidade, Celestino Oscar Loro, aproveitou para entregar um ofício, onde a entidade se oferece para patrocinar a elaboração de um estudo técnico detalhado para a modernização da rodovia. Conforme Loro, a ideia é focar no trecho que não tem concessão.

— Estamos propondo que patrocinemos um estudo que indique qual é a melhor solução estruturante para aquele trecho que ainda está sem concessão e, de certa forma, está desatendido. Esse é o fato novo. Vamos propor ao Estado, que busca uma solução, sobre o aspecto do transporte da produção, pois hoje a rota é uma rodovia que, muito mais do que turística, é infraestrutura para transporte de cargas — justifica Loro.

Caso o governo do Estado aceite a proposta, o levantamento técnico será como uma contribuição para embasar um futuro edital de execução das melhorias estruturantes necessárias. No documento, a entidade reforça a importância da Rota do Sol e solicita o interesse formal do governo para a viabilização do projeto. Leite agradeceu a iniciativa.

— A CIC se propõe a mobilizar lideranças locais no sentido de viabilizar um estudo que pode apontar perspectivas de investimentos, isso é muito bem-vindo. Nos ajuda a construir caminhos para a Rota de Sol — complementa o governador.