Quem são os contratados pelo Gaúcho até o momento 

O retorno do lateral-esquerdo Rômulo foi anunciado na quinta-feira (3).

O Gaúcho tem mantido a rotina de anunciar um reforço por dia. Até agora, o clube anunciou oito contratações para a Divisão de Acesso. O grupo se apresenta em Passo Fundo no dia 14 de abril, para o início da preparação.

A competição começa no dia 17 de maio. A equipe fará a sua estreia em casa contra o Novo Hamburgo. A intensão do técnico Ariel Lanzini é contar com um elenco de 28 jogadores.