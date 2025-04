"Estamos com uma grande crise de gestão", afirma Dunga, sobre momento da Seleção Brasileira

Experiência não falta para Dunga quando o assunto é Seleção Brasileira. Capitão do tetra e treinador na Copa de 2010, o ex-jogador do Inter entende a dificuldade vivida pelo Brasil, mas acredita que o problema não está em quem comanda a equipe, e sim na gestão.

— É um momento difícil, mas nem tanto assim, né. Depende das decisões tomadas, porque temos uma Seleção Brasileira que falta um ano para a Copa do Mundo e não tem treinador — disse Dunga, a Zero Hora, nesta quinta-feira (3), após palestra com estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Vereador Antônio Giúdice, no bairro Humaitá.