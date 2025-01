Governador oficializa, em Caxias, duplicação da ponte sobre o Arroio Tega

Em visita a Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira (29), o governador Eduardo Leite (PSDB) oficializou a duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, no km 73 da RS-122, no município. A obra será realizada pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra o trecho da rodovia. O investimento previsto é de R$ 50 milhões. A declaração ocorreu durante a RA CIC, onde o governador também palestrou sobre Rio Grande do Sul do futuro: perspectivas para 2025.